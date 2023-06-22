Осипов — о переходе в «Автомобилист»: думать было не о чем — отличный город и команда

Защитник «Автомобилиста» Максим Осипов рассказал, почему выбрал екатеринбургский клуб. Игрок обороны недавно расторг контракт с «Локомотивом» по обоюдному согласию и сразу же подписал соглашение с «Автомобилистом».
«Когда мы расставались с «Локомотивом», «Автомобилист» проявил большую заинтересованность. Представители клуба самые первые вышли на связь, плюс здесь отличная команда, отличный город. По целому ряду этих факторов я и принял решение.
«Автомобилист» — классная команда, которая неспроста в прошлом сезоне половину чемпионата шла на первом месте, поэтому очень рад, что стану частью такого коллектива. При подписании контракта я советовался с семьёй, но итоговое решение всё же было за мной, потому что это отличный вариант, и думать особо было не о чем — отличный город и команда.
Какое впечатление об атмосфере на арене? Не так много раз играл в Екатеринбурге, всё-таки не так много матчей между западными и восточными командами, но помню, что всегда были полные трибуны, всегда громко. Ещё запомнилось, как выезжала машина на лёд перед матчами, всегда было приятно играть здесь!» — цитирует Осипова пресс-служба екатеринбургского клуба.
Всего в КХЛ Осипов провёл 518 матчей, в которых набрал 110 очков — забросил 33 шайбы и отдал 77 результативных передач. Показатель полезности игрока обороны составил «+58».
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