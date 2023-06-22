Драфт НХЛ — 2023 состоится с 28 по 29 июня. Мероприятие пройдёт в Нэшвилле, на домашнем стадионе команды НХЛ «Нэшвилл Предаторз».

«Чемпионат» предлагает пройти опрос и угадать место на драфте, под которым выберут российского нападающего СКА Матвея Мичкова: «Под каким номером выберут Матвея Мичкова на драфте НХЛ?»

Ещё несколько месяцев назад Мичкова называли железным претендентом на второй номер на драфте, сразу после фаворита Коннора Бедарда. Сейчас россиянин по-разному котируется у журналистов: кто-то называет его уверенным топ-2, а кто-то считает, что Матвей может уйти даже ниже 10-го места.

Мичков по ходу сезона перешёл из СКА в «Сочи» на правах аренды и набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за южан в Фонбет чемпионате КХЛ.