Давыдов: при Сушко в минском «Динамо» заиграла молодёжь, надеюсь, заиграет и в московском

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов оценил назначение Сергея Сушко на должность генерального директора московского «Динамо». Белорусский специалист ранее работал в минском «Динамо».

«В «Динамо» сильный президент, поэтому в кадровых назначениях можно быть уверенным. Считаю, что сейчас нужно избежать громких слов, всё покажет сезон команды и её результат. Тогда и придёт стабильность на всех этажах клубной системы — от игроков и тренеров до менеджеров. В последнем сезоне мне понравились и минское «Динамо», и сборная Беларуси, которая достойно провела майское турне с командой «Россия 25».

Бросилось в глаза, что впервые за много лет и в минской команде, и в сборной нашей братской страны появилась целая группа талантливой молодёжи, она сбалансировала легионеров, с которыми ранее ассоциировалось минское «Динамо». Здесь вижу вклад в том числе и Сушко. Надеюсь, такая же история повторится при этом директоре и в «Динамо» московском. Всё-таки все последние годы у нас на подходе есть хорошая молодёжь, но ей никак не удаётся сделать решающий шаг в большой хоккей. Тут нужна большая и синхронная работа всего клуба — от тренерского штаба до руководящего. Верю, что эта работа будет проведена.

Вспомнил бы начало 90-х годов, когда работал начальником «Динамо», и тренерский штаб нашего мэтра Владимира Юрзинова каждый год запускал в большой хоккей пять-шесть игроков, которые становились звёздами не только клуба, но и сборной России. Это Алексей Яшин, Виктор Козлов, Алексей Жамнов, Дарюс Каспарайтис и многие-многие другие. Такой мощный показатель — результат планомерной работы внутри клуба всех руководителей и тренеров. К такой работе нынешнему «Динамо» нужно стремиться. Тогда и вернём себе лидирующие позиции», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.

Последние два сезона Сушко трудился в минском «Динамо», занимая пост руководителя команды и возглавляя совет директоров клубов-участников Белорусской федерации хоккея. Тогда же специалист входил в совет директоров Континентальной хоккейной лиги.