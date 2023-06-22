Защитник ХК «Спартак»: Гришин любил цитировать Гвардиолу перед игрой

Защитник «Спартака» Артём Сериков рассказал, как главный тренер Игорь Гришин мотивировал хоккеистов в раздевалке. Специалист пришёл в московский клуб по ходу сезона, и команда с ходу выиграла девять матчей из десяти. Ближе к концу чемпионата результаты пошли на спад, и Гришин вернулся обратно в ВХЛ.
«Особенные ли тренировки у Гришина? Занимались больше игровыми упражнениями – на тактику практически ничего не было. Что происходит в игре – то и на тренировке должно. Мы должны быть более подготовленными к игровым ситуациям.
Фишки Гришина? Любил нам зачитать какую-нибудь цитату из футбола. Допустим, была такая фраза: «Как говорил Гвардиола, мы должны бегать как самая скромная команда АПЛ». Из хоккея, футбола такие мотивационные цитаты брал и произносил их перед игрой.
Почему результаты после победной серии пошли на спад? Честно, не знаю. Сначала мы будто переродились, а потом вдруг пошли поражения непонятные. Хотя мы везде диктовали свою игру, были матчи, в которых должны были побеждать, но проигрывали в одну шайбу», — цитирует Серикова Sports.ru
«Спартак» по итогам регулярного сезона в КХЛ занял девятое место в таблице Западной конференции. Сериков в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Петрова в составе воскресенского «Химика», куда Гришин вернулся по ходу чемпионата. Гришин был признан лучшим тренером сезона в ВХЛ.
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