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Тестовый матч на новой хоккейной арене в Новосибирске планируется провести в августе

Тестовый матч на новой хоккейной арене в Новосибирске планируется провести в августе
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Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов сообщил, что в августе планируется проведение тестового хоккейного матча на «Сибирь-Арене» в Новосибирске.

«Дата тестового матча в соответствии с регламентом подготовки арены к проведению игр Фонбет — Континентальной хоккейной лиги будет определена по согласованию КХЛ и Федерации хоккея России. Планируется, что тестовый матч пройдёт в августе.

Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Сибирь-Арена» исполнила все рекомендации первого инспекционного визита комиссии КХЛ. Сроки проведения повторного инспекционного визита будут определены КХЛ после согласования графика тестовых мероприятий», — цитирует министра ТАСС.

Напомним, новосибирский клуб проводил домашние матчи в Ледовом дворце спорта «Сибирь», вмещающем 6055 человек. Новая «Сибирь-Арена» рассчитана на 10,5 тысячи зрителей.

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