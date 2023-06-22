Тестовый матч на новой хоккейной арене в Новосибирске планируется провести в августе

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов сообщил, что в августе планируется проведение тестового хоккейного матча на «Сибирь-Арене» в Новосибирске.
«Дата тестового матча в соответствии с регламентом подготовки арены к проведению игр Фонбет — Континентальной хоккейной лиги будет определена по согласованию КХЛ и Федерации хоккея России. Планируется, что тестовый матч пройдёт в августе.
Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Сибирь-Арена» исполнила все рекомендации первого инспекционного визита комиссии КХЛ. Сроки проведения повторного инспекционного визита будут определены КХЛ после согласования графика тестовых мероприятий», — цитирует министра ТАСС.
Напомним, новосибирский клуб проводил домашние матчи в Ледовом дворце спорта «Сибирь», вмещающем 6055 человек. Новая «Сибирь-Арена» рассчитана на 10,5 тысячи зрителей.
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