«Главное, что они в наших сердцах». Быков — о невключении россиян в Зал славы хоккея

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о невключении россиян в Зал славы хоккея. В числе кандидатов были Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов, Александр Могильный. Россияне не попадают туда с 2019 года.
«Не хотелось бы думать, что политика сыграла роль, потому что эти спортсмены безусловно достойны быть отмеченными в Зале славы, но решение зависит от организаторов. Здесь сложно что-то сказать, в любом случае они остаются для нас легендами и великими спортсменами, которые завоёвывали славу нашего хоккея и сердца наших болельщиков. Будем надеяться, что в следующий раз они попадут в Зал славы. В любом случае в нашем Зале славы они всегда будут находиться.
Сложно влезть в голову к тем людям, которые принимают решение, поэтому не думаю, что это наша задача разбираться, почему они так решили и в связи с чем. Здесь бессмысленно рассуждать, всё равно это ни к чему не приведёт. Это моё мнение. Повторюсь, главное, что они находятся в наших сердцах и в сердцах мировой общественности тоже – те, кто любит и знает хоккей, прекрасно понимают, кто эти ребята и что они сделали для развития хоккея в мировом масштабе», – приводит слова Быкова «РИА Новости».
Ранее журналист The Athletic Роб Росси сообщил, что в последнее время попадание россиян в Зал славы осложнилось в связи с политической ситуацией в мире.
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