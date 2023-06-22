«Металлург» подписал просмотровый контракт с нападающим Дмитрием Силантьевым
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«Металлург» подписал просмотровый контракт с нападающим Дмитрием Силантьевым, сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.
22-летний Силантьев – воспитанник школы хоккея «Орбита» из Зеленограда. По ходу карьеры выступал за «Орбиту» U18 и «Атлант» U18, МХК «Атлант», воскресенский «Химик», МХК «Спартак», казанский «Барс», ХК «Рязань» и «Рязань-ВДВ».
В предыдущем сезоне на счету форварда 49 матчей в ВХЛ за «Рязань-ВДВ», в которых Силантьев набрал 33 (15+18) очка — забросил 15 шайб и отдал 18 результативных передач при показателе полезности «+11».
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