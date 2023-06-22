Коньков: Мичкову нужно себя поберечь и как минимум сезон провести в КХЛ

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков считает, что нападающему СКА Матвею Мичкову рано уезжать в НХЛ и как минимум сезон нужно провести в КХЛ.

«Даже если тебя выбрали первым номером драфта, ты всё равно должен показывать игру. Надеюсь, что Матвея выберут в первой десятке. В этом году он не готов к тому, чтобы ехать в НХЛ. Как минимум сезон он должен провести в России. Контракт со СКА у Матвея до 2026 года. Ему здесь нужно окрепнуть и возмужать, после чего он сможет поехать в НХЛ.

Конечно, есть категория ребят, которые уже в 18 лет физически и ментально готовы там себя проявлять. Но Матвею нужно себя поберечь. Да, концовку прошлого сезона он провёл здорово. Но когда он будет набирать здесь то количество очков, которое от него ждут, ему самому будет легче адаптироваться за океаном. Поэтому пока что спекулировать на эту тему не стоит. Сейчас ему бы там было тяжеловато. Да, он играл бы в НХЛ. Но с какой статистикой?

Может быть, он готов играть там в юниорских лигах. Мы видели недавно пример, когда Оуэн Пауэр, выбранный «Баффало» в 2021 году под первым номером, сказал, что ещё не готов к НХЛ, и провёл следующий год в NCAA. Молодой человек прекрасно понял, что лучше подождать один год, прежде чем дебютировать в НХЛ», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

Драфт НХЛ состоится 28 и 29 июня. Мичков по оценкам скаутов должен быть выбран в первой десятке. Фаворитом драфта считается канадский нападающий Коннор Бедард.