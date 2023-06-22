Давыдов: молодёжь воспринимает КХЛ всего лишь как трамплин и мечтает быстрее уехать в НХЛ

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов считает, что современные отечественные молодые хоккеисты стремятся в НХЛ и воспринимают КХЛ как подготовку.

«В 90-е годы молодые хоккеисты были по-спортивному злыми, с горящими глазами, мотивированными на большие победы не только в клубе, но и в сборной.

Если обобщать, то сегодня этого, к сожалению, нет. Глаза горят у молодёжи в основном за экранами компьютеров и телефонов. Многие воспринимают КХЛ всего лишь как трамплин и мечтают как можно быстрее уехать в НХЛ.

Тут необходима тонкая работа тренеров и руководителей. Нужно прививать молодым правильные ценности, выставлять правильные ориентиры. Без этого в профессиональном хоккее они будут обречены на маленькие роли», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.

Драфт НХЛ состоится 28 и 29 июня. 18-летний нападающий СКА Матвей Мичков, по оценкам скаутов, должен быть выбран в первой десятке. Россиянин планирует доиграть контракт с питерским клубом до конца и попробовать себя в НХЛ.