Давыдов: молодёжь воспринимает КХЛ всего лишь как трамплин и мечтает быстрее уехать в НХЛ

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов считает, что современные отечественные молодые хоккеисты стремятся в НХЛ и воспринимают КХЛ как подготовку.
«В 90-е годы молодые хоккеисты были по-спортивному злыми, с горящими глазами, мотивированными на большие победы не только в клубе, но и в сборной.
Если обобщать, то сегодня этого, к сожалению, нет. Глаза горят у молодёжи в основном за экранами компьютеров и телефонов. Многие воспринимают КХЛ всего лишь как трамплин и мечтают как можно быстрее уехать в НХЛ.
Тут необходима тонкая работа тренеров и руководителей. Нужно прививать молодым правильные ценности, выставлять правильные ориентиры. Без этого в профессиональном хоккее они будут обречены на маленькие роли», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.
Драфт НХЛ состоится 28 и 29 июня. 18-летний нападающий СКА Матвей Мичков, по оценкам скаутов, должен быть выбран в первой десятке. Россиянин планирует доиграть контракт с питерским клубом до конца и попробовать себя в НХЛ.
- 22 июня 2023
-
18:35
-
18:15
-
18:00
-
17:25
-
17:00
-
16:40
-
16:25
-
16:05
-
15:40
-
15:15
-
14:55
-
14:35
-
14:10
-
13:45
-
13:20
-
12:50
-
12:25
-
12:10
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:05
-
10:50
-
10:25
-
09:50
-
09:35
-
08:50
-
08:25
-
02:29
- 21 июня 2023
-
23:59
-
23:51
-
23:41
-
23:35
-
23:10
-
23:03