«Локомотив» заключил новый контракт с защитником Алексеем Кожевниковым, сообщает пресс-служба ярославского клуба. Сообщается, что срок соглашения рассчитан до окончания сезона-2025/2026.

В прошлом сезоне 20-летний Кожевников сыграл 26 матчей в КХЛ, в которых забросил свою первую шайбу в лиге и отметился результативной передачей. Показатель полезности игрока обороны в регулярном чемпионате составил «+3». В плей-офф на счету молодого защитника один матч без очков с показателем полезности «-1».

В прошлом сезоне защитник также выступал в МХЛ за «Локо». В регулярном чемпионате Кожевников провёл 26 матчей, в которых набрал 14 (1+13) очков. В плей-офф на счету защитника восемь матчей и 4 (1+3) очка.