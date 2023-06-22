«Локомотив» заключил новый контракт с защитником Алексеем Кожевниковым
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«Локомотив» заключил новый контракт с защитником Алексеем Кожевниковым, сообщает пресс-служба ярославского клуба. Сообщается, что срок соглашения рассчитан до окончания сезона-2025/2026.
В прошлом сезоне 20-летний Кожевников сыграл 26 матчей в КХЛ, в которых забросил свою первую шайбу в лиге и отметился результативной передачей. Показатель полезности игрока обороны в регулярном чемпионате составил «+3». В плей-офф на счету молодого защитника один матч без очков с показателем полезности «-1».
В прошлом сезоне защитник также выступал в МХЛ за «Локо». В регулярном чемпионате Кожевников провёл 26 матчей, в которых набрал 14 (1+13) очков. В плей-офф на счету защитника восемь матчей и 4 (1+3) очка.
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