«Авангард» заключил двусторонний контракт с защитником Дмитрием Сергеевым
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«Авангард» заключил двусторонний контракт с защитником Дмитрием Сергеевым, сообщает пресс-служба омского клуба. Сообщается, что соглашение рассчитано сроком на один год.
На протяжении предыдущих двух сезонов 27-летний хоккеист выступал в ВХЛ за «Омские Крылья», где в 83 матчах набрал 28 очков — забросил девять шайб и отдал 19 результативных передач.
В составе молодёжной сборной России Сергеев стал серебряным призёром МЧМ-2016.
Напомним, сегодня, 22 июня, «Авангард» подписал контракт с ассистентом тренера по физподготовке Алексеем Селивёрстовым.
В минувшем сезоне «Авангард» дошёл до финала Восточной конференции Кубка Гагарина, где проиграл «Ак Барсу» в пяти матчах.
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