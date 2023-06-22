«Авангард» заключил двусторонний контракт с защитником Дмитрием Сергеевым, сообщает пресс-служба омского клуба. Сообщается, что соглашение рассчитано сроком на один год.

На протяжении предыдущих двух сезонов 27-летний хоккеист выступал в ВХЛ за «Омские Крылья», где в 83 матчах набрал 28 очков — забросил девять шайб и отдал 19 результативных передач.

В составе молодёжной сборной России Сергеев стал серебряным призёром МЧМ-2016.

Напомним, сегодня, 22 июня, «Авангард» подписал контракт с ассистентом тренера по физподготовке Алексеем Селивёрстовым.

В минувшем сезоне «Авангард» дошёл до финала Восточной конференции Кубка Гагарина, где проиграл «Ак Барсу» в пяти матчах.