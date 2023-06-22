Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» заключил двусторонний контракт с защитником Дмитрием Сергеевым

«Авангард» заключил двусторонний контракт с защитником Дмитрием Сергеевым
Комментарии

«Авангард» заключил двусторонний контракт с защитником Дмитрием Сергеевым, сообщает пресс-служба омского клуба. Сообщается, что соглашение рассчитано сроком на один год.

На протяжении предыдущих двух сезонов 27-летний хоккеист выступал в ВХЛ за «Омские Крылья», где в 83 матчах набрал 28 очков — забросил девять шайб и отдал 19 результативных передач.

В составе молодёжной сборной России Сергеев стал серебряным призёром МЧМ-2016.

Напомним, сегодня, 22 июня, «Авангард» подписал контракт с ассистентом тренера по физподготовке Алексеем Селивёрстовым.

В минувшем сезоне «Авангард» дошёл до финала Восточной конференции Кубка Гагарина, где проиграл «Ак Барсу» в пяти матчах.

Материалы по теме
В штаб «Авангарда» вошёл мастер спорта по бобслею и участник трёх Олимпиад Селивёрстов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023