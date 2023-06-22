«Анахайм» определился, кого подпишет на драфте под вторым номером

«Анахайм Дакс», вероятно, не будет подписывать на драфте Национальной хоккейной лиги канадского нападающего Адама Фантилли, которого называли главным претендентом на второе место в выборах команд. «Дакс», имеющие право второго выбора на драфте, собираются сделать ставку на 18-летнего шведского проспекта Лео Карлссона. Об этом сообщает журналист Джон Ховен в «Твиттере».

Главным фаворитом драфта НХЛ 2023 года является 17-летний канадец Коннор Бедард. Вероятно, права на него перейдут «Чикаго Блэкхоукс», обладающего возможностью первого выбора. Драфт НХЛ пройдёт 28 и 29 июня в Нэшвилле. Среди россиян главным фаворитом называют нападающего СКА Матвея Мичкова. Многие эксперты склоняются к тому, что Мичков будет выбран в топ-5.