«Виннипег» может выкупить контракт Уилера после 13 сезонов в клубе
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Руководство «Виннипег Джетс» рассматривает возможность выкупа контракта 36-летнего нападающего Блейка Уилера. Об этом сообщает TSN.
По сведениям источника, в клубе также открыты к обмену американского хоккеиста, выступающего за «Джетс» с 2011 года. Стороны уже обсудили возможный выкуп контракта, но готовы рассмотреть и обмен, поэтому следят за интересом к хоккеисту со стороны других команд.
Действующее соглашение Уилера с «Виннипегом» рассчитано до конца сезона-2023/2024. В случае выкупа «Джетс» смогут сэкономить на зарплате $ 5,5 млн. Окно выкупа в Национальной хоккейной лиге будет открыто до 30 июня.
В минувшем сезоне регулярного чемпионата Уилер принял участие в 72 матчах, набрав 54 (15+39) очка при показателе полезности «-3».
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