У «Коламбуса» хотели выменять третий выбор на драфте НХЛ
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Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен рассказал, что клубы Национальной хоккейной лиги обращались к нему по поводу обмена третьего выбора на предстоящем драфте. «Блю Джекетс» не устроило ни одно из предложений.
«Действительно, я получил несколько предложений по обмену нашего выбора на драфте, но ни одно из них не было даже близко к тому, что требуется», — приводит слова Кекяляйнена sportsnet.ca.
По сведениям источника, «Коламбус», который обладает третьим выбором на предстоящем драфте, собирается выбрать центрального нападающего. Им станет либо Лео Карлссон, либо Уилл Смит. Фаворитом драфта в Нэшвилле является 17-летний канадец Коннор Бедард, на второе место ставят его соотечественника — 18-летнего Адама Фантилли.
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