Фаворит на топ-5 драфта Карлссон: я смесь Копитара, Малкина и Баркова
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Шведский проспект Лео Карлссон, которого называют фаворитом на попадание в топ-5 предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги, признался, что выстраивает игру по стилю Анже Копитара, Евгения Малкина и Александра Баркова.
«По примеру какого игрока НХЛ выстраиваю игру? Я смесь Копитара, Малкина и Баркова. Это крупные центральные нападающие с отличным хоккейным чутьём и навыками», — приводит слова Карлссона The Score.
Драфт НХЛ пройдёт 28 и 29 июня в Нэшвилле. Его главным фаворитом называется 17-летний канадец Коннор Бедард, на втором месте — его соотечественник Адам Фантилли.
Копитар дважды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингз», у Малкина три победы в турнире с «Питтсбург Пингвинз», Барков — финалист Кубка Стэнли 2023 года.
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