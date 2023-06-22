Агент — о будущем Хилла в «Вегасе»: сделаем всё возможное, чтобы остаться

Джерри Йоханссон, агент вратаря «Вегас Голден Найтс» Эдина Хилла, рассказал, что его клиент хочет остаться в составе действующего победителя Кубка Стэнли.
«Мы, конечно, собираемся сделать всё возможное, чтобы подписать новый контракт с «Вегасом». Думаю, если хоккеисту нравится в определённом месте, новый контракт с этой командой всегда будет являться целью. Мы следим и за другими клубами, но ведь будет лучше всего, если Эдин добьётся успеха в Вегасе, верно?» — приводит слова Йоханссона The Athletic.
Эдин Хилл начал плей-офф Кубка Стэнли в качестве сменщика Лорана Броссуа, получившего травму в матче второго раунда с «Эдмонтон Ойлерз». У канадского вратаря 93,2% сейвов в 16 матчах (14 – в старте) при коэффициенте надёжности 2,17. Хилл побил рекорд Мюррея по числу побед для вратарей, не игравших в первом раунде (11-7).
- 22 июня 2023
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