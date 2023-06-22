«Бостон» подписал новый контракт с вратарём
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Пресс-служба «Бостон Брюинз» на официальном сайте объявила о продлении клубом контракта с вратарём Брэндоном Бусси. Новое двустороннее соглашение с 24-летним американцем рассчитано на один сезон с кэпхитом $ 775 тыс.
Минувший сезон Бусси провёл за «Провиденс» — фарм-клуб «Брюинз» в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Он принял участие в 32 матчах регулярного чемпионата, одержав 22 победы и пропуская в среднем 2,40 шайбы, при 92,4% отражённых бросков. Бусси также принял участие в Матче звёзд АХЛ.
В минувшем сезоне плей-офф Кубка Стэнли «Бостон» вылетел в первом раунде турнира, проиграв в семи матчах будущему финалисту «Флориде Пантерз». В последний раз «Брюинз» выигрывали Кубок Стэнли в сезоне-2010/2011.
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