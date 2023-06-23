Катар купит долю акций «Вашингтон Кэпиталз» и «Вашингтон Уизардс»

Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority) купит примерно 5% акций компании Monumental Sports & Entertainment, которой принадлежат клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», клуб НБА «Вашингтон Уизардс» и клуб женской НБА «Вашингтон Мистикс», сообщает Associated Press со ссылкой на источник, осведомлённый о продаже. Сумма сделки составит $ 4,05 млрд.
Источник говорил с AP на условиях анонимности, поскольку о соглашении между Qatar Investment Authority и Monumental Sports & Entertainment пока не было объявлено.
Считается, что правительство Катара впервые инвестирует в профессиональный спорт США. Также это будет первый случай, когда какой-либо суверенный фонд приобрел право собственности на американскую команду.
Qatar Sports Investments, дочерняя компания государственного фонда Катара, с 2011 года владеет контрольным пакетом акций французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен». В октябре прошлого года она также приобрела 22% акций португальской «Браги».
Сообщается, что размер доли акций, вероятно, ограничит влияние Катара на команды из Вашингтона, в отличие от полноценного контроля «ПСЖ».
Monumental Sports & Entertainment, долю в которой купят катарцы, также владеет клубом Джи-лиги НБА «Кэпитал Сити Гоу-Гоу», стадионом «Кэпитал Уан-Арена» и региональной телесетью Monumental Sports Network.
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