Свищёв — о невключении россиян в Зал славы: решение, принятое под давлением и страхом

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв рассказал, как относится к тому, что российских хоккеистов не включили в Зал хоккейной славы в Торонто. В числе кандидатов были Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов, Александр Могильный. Ни один из россиян в итоге не был принят в Зал славы хоккея в этом году. Россияне не попадают туда с 2019 года.

«Глупое и непоследовательное решение. Наши хоккеисты однозначно должны быть представлены в Зале хоккейной славы. Думаю, что это было политическое решение, которое принято под давлением и страхом, что проукраинские силы могут как-то трактовать это. К сожалению, и Кубок Стэнли не приедет в Россию. Это неприятные и неправильные решения. Всё нормализуется в ближайшее время, и организаторам будет стыдно за то, что произошло», — цитирует Свищёва «РБ Спорт».

Ранее журналист The Athletic Роб Росси сообщил, что в последнее время попадание россиян в Зал славы осложнилось в связи с политической ситуацией в мире.