Штаб «Вашингтона» пополнил лучший тренер АХЛ прошлого сезона

«Вашингтон» включил Митча Лава в тренерский штаб команды, сообщает пресс-служба «Кэпиталз». 39-летний специалист в тренерском штабе столичного клуба будет отвечать за действия защитников команды.

В течение предыдущих двух сезонов Лав занимал пост главного тренера «Калгари Рэнглерз» – фарм-клуба «Калгари» в АХЛ. В завершившемся сезоне Лав был признан лучшим тренером сезона в АХЛ. «Калгари» выиграл регулярный чемпионат, набрав 106 очков при проценте побед 73,6%.

Напомним, в прошлом сезоне «Вашингтон» впервые с 2014 года не попал в плей-офф. Руководством клуба было принято решение расторгнуть контракт с главным тренером Питером Лавиолеттом и назначить на его должность Спенсера Карбери.