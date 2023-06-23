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Генменеджер «Флориды»: следующий сезон станет для нас настоящим вызовом

Генменеджер «Флориды»: следующий сезон станет для нас настоящим вызовом
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Генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито рассказал, что команду ждёт сложное начало сезона из-за многочисленных травм лидеров клуба. Специалист сообщил, что хотел бы сохранить действующий состав команды по максимуму.

«Следующий сезон станет для нас настоящим вызовом. Известно, что некоторые из наших игроков травмированы и пропустят начало сезона, и мы не можем воспользоваться своей платёжной ведомостью в полной мере. Так что теперь наш лимит фактически даже ниже, чем на бумаге, но мы должны будем с этим справиться.

Я хотел бы по максимуму сохранить наш состав. Мы работаем над этим и ведём ряд переговоров, надеюсь, мы получим хороший результат. Я думаю, что значительная часть успеха этой команды заключалась в их характере и единстве, в их особом отношении друг к другу. Никто не жаловался в раздевалке на недостаток времени на льду и прочие обиды, все выкладывались полностью», — цитирует Зито пресс-служба клуба.

Напомним, «Флорида» в прошедшем сезоне дошла до финала Кубка Стэнли, где в пяти матчах уступила «Вегасу».

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