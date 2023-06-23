Сушинский сравнил Ткачёва и Гусева и ответил, кто из них больше подходит «Авангарду»

Бывший нападающий сборной России по хоккею Максим Сушинский поразмышлял о том, стоит ли «Авангарду» побороться за нападающего Никиту Гусева или же попробовать переподписать контракт с Владимиром Ткачёвым.

«Безусловно, Гусев — хороший вариант для любого клуба лиги, особенно с учётом пустого рынка игроков. Уверен, он будет востребован в любой команде. Вот только Гусев и Ткачёв — это два одноплановых хоккеиста, поэтому клубу нужно определиться с приоритетами. Ведь агент Ткачёва и сам игрок уже заявили, что если не уедут в НХЛ, то хотели бы остаться в «Авангарде». И в такой ситуации Ткачёв, конечно, лучший вариант, потому что он играл в команде, неплохо взаимодействовал с Найтом и Буше, хорошо знаком тренерам», — цитирует Сушинского Betonmobile.ru.

В сезоне-2022/2023 Гусев провёл 37 матчей за СКА в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 49 (23+26) очков. В плей-офф на его счету 13 игр и 12 (5+7) очков.