СКА анонсировал новичка команды фрагментом из игры «Что? Где? Когда?»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём аккаунте в соцсети анонсировал новичка команды фрагментом из игры «Что? Где? Когда?». Тренер выложил фрагмент игры, в которой участникам достаётся вопрос из канадского города Виннипега. При этом фамилию новичка Ротенберг не раскрыл.

Отметим, что потенциальным новичком питерского клуба может стать нападающий Брендан Лайпсик. Форвард является уроженцем Виннипега.

Одними из самых громких приобретений СКА в это межсезонье уже стали нападающие Арсений Грицюк, Сергей Толчинский и Александр Кадейкин.

В прошлом сезоне питерский клуб уступил ЦСКА в финале Западной конференции в шести матчах.