СКА подписал контракт с канадским нападающим Бренданом Лайпсиком
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СКА подписал контракт с канадским нападающим Бренданом Лайпсиком, сообщает пресс-служба питерского клуба. Сообщается, что соглашение с хоккеистом рассчитано на два сезона. Хоккеист возьмёт в команде номер 88.
Прошлый сезон Лайпсик провёл в «Металлурге», где за 65 матчей регулярного чемпионата набрал 44 (11+33) очка. В плей-офф на счету форварда 11 (2+9) очков в 11 матчах.
Всего в КХЛ 29-летний канадский нападающий провёл 204 матча, в которых набрал 142 очка — забросил 54 шайбы и отдал 88 результативных передач с показателем полезности «+33». В КХЛ Лайпсик выступал за «Металлург» и ЦСКА.
Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг анонсировал подписание Лайпсика роликом из телепередачи «Что? Где? Когда?».
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