Капитан «Каролины» Стаал не может договориться с клубом о новом контракте

Капитан «Каролины» Джордан Стаал может выйти на рынок свободных агентов. Переговоры клуба с 34-летним форвардом зашли в тупик, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

«Всё может измениться после одного телефонного звонка, но сейчас переговоры в тупике. Этот контракт должен был быть подписан ещё 10 месяцев назад. Агент Стаала дал клубу несколько вариантов возможного контракта, поэтому они стараются быть гибкими, насколько это возможно. Но нужно, чтобы владелец клуба Том Дандон изменил свою позицию. Если он этого не сделает, мы можем увидеть Стаала неограниченно свободным агентом 1 июля», – цитирует Дрегера TSN.

В прошлом сезоне ветеран провёл за «ураганов» 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 34 (17+17) очка. В плей-офф на счету Стаала 8 (2+6) очков в 15 матчах.