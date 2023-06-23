Директор «Нефтехимика»: Порядин сказал, что хочет выиграть Кубок Гагарина в «Спартаке»
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Директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов рассказал, как клуб расстался со своим лидером нападающим Павлом Порядиным. Форвард в текущее межсезонье перешёл в «Спартак». На счету Порядина 375 матчей за «Нефтехимик» при 163 (79+84) набранных очках.
«С Павлом мы расстались на хорошей ноте. Он попросил нас, сказал, что хочет выиграть Кубок, и мы пошли ему навстречу. В итоге обменяли его в «Спартак», взамен получили двух игроков и хорошую компенсацию», – цитирует Ларионова «Татар-информ».
Напомним, в начале мая «Спартак» и «Нефтехимик» произвели обмен, по итогам которого форвард стал игроком красно-белых. Нижнекамская команда получила защитника Артёма Серикова, нападающего Дмитрия Злодеева, а также денежную компенсацию.
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