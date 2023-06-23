«Русофобия правит западным миром». Плющев — о невключении россиян в Зал славы хоккея

Заслуженный тренер России Владимир Плющев рассказал о своей реакции на невключение россиян в Зал славы хоккея. В числе кандидатов были Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов, Александр Могильный. Ни один из россиян в итоге не был принят в Зал славы хоккея в этом году. Россияне не попадают туда с 2019 года.

«Никакого удивления. Масштаб этих игроков, особенно Бориса Михайлова и Александра Мальцева, понятен любому, кто хоть немного разбирается в хоккее. Очевидно, что они сильнее многих коллег, выдвинутых в Торонто. Тем не менее всё ожидаемо: русофобия правит западным миром не только в хоккее и спорте. Удивляет разве что реакция нашей прессы. Понятно, что сейчас лето, в хоккее не о чем писать. Но всё равно массовое возмущение экспертов — вне какой-то логики.

Реакция, на мой взгляд, избыточная. И из-за внешнего фона, который, повторюсь, предполагает такие решения. И из-за того, что этот Зал — североамериканский и там имеют право выдвигать любые критерии и выбирать тех, кого захотят. Считаю, что нам лучше не напрашиваться в гости, тем более в нынешние времена, а заняться своим Залом славы. У нас огромное количество великих хоккеистов, надо уделить внимание именно им, отдать все почести.

Эта история показала, что нас по-прежнему волнуют какие-то местечковые обиды, а не глобальные проблемы российского хоккея. Наш национальный хоккей ничего не выигрывал со времён Олимпиады в Пхёнчхане, наша лига утратила статус первой в Европе, стала одной из трёх-четырёх, и в ней мы играем в простенький, прямолинейный хоккей. Последние годы амбиции нашего хоккея поддерживают разве что вратари, с защитниками и особенно центрфорвардами — огромные проблемы. Вот что нужно обсуждать — а не чудачества жюри из Торонто!» — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

Ранее журналист The Athletic Роб Росси сообщил, что в последнее время попадание россиян в Зал славы осложнилось в связи с политической ситуацией в мире.