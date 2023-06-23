«Витязь» подписал контракт с нападающим Игорем Руденковым, сообщает пресс-служба подмосковного клуба. Сообщается, что контракт с форвардом рассчитан на один сезон.

Руденков является воспитанником нижегородской школы хоккея, в составе «Чайки» становился чемпионом МХЛ в 2015 г., вице-чемпионом в 2016 г. Выступал за молодёжную и юниорскую сборную России.

В прошлом сезоне 28-летний нападающий выступал за «Амур», где за 29 матчей набрал восемь очков — забросил четыре шайбы и отдал четыре результативные передачи с показателем полезности «-9».

В КХЛ форвард выступал за «Торпедо», «Амур», ХК «Сочи» и «Металлург». Всего в лиге он провёл 299 матчей, в которых набрал 101 (52+49) очко при показателе полезности «-47».