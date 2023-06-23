Мичков — вне топ-7 в рейтинге проспектов драфта НХЛ — 2023 по версии The Athletic

Журналист The Athletic Кори Пронман составил рейтинг проспектов, которые примут участие в драфте НХЛ — 2023, и предположил, в какие клубы попадут хоккеисты.
Российский нападающий Матвей Мичков занял лишь восьмое место — по мнению обозревателя, хоккеист будет задрафтован «Вашингтон Кэпиталз». В список также попали защитник Дмитрий Симашев, который уйдёт под 13-м номером — в «Баффало Сэйбрз»; форвард Даниил Бут, который занял 17-е место и будет задрафтован «Детройт Ред Уингз».
Рейтинг:
1. Коннор Бедард — «Чикаго Блэкхоукс»;
2. Адам Фантилли — «Анахайм Дакс»;
3. Лео Карлссон — «Коламбус Блю Джекетс»;
4. Уилл Смит — «Сан-Хосе Шаркс»;
5. Давид Рейнбахер — «Монреаль Канадиенс»;
6. Далибор Дворски — «Аризона Койотс»;
7. Райан Леонард — «Филадельфия Флайерз»;
8. Матвей Мичков — «Вашингтон Кэпиталз»;
...
13. Дмитрий Симашев — «Баффало Сэйбрз»;
...
17. Даниил Бут — «Детройт Ред Уингз».
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