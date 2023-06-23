Мичков — вне топ-7 в рейтинге проспектов драфта НХЛ — 2023 по версии The Athletic

Журналист The Athletic Кори Пронман составил рейтинг проспектов, которые примут участие в драфте НХЛ — 2023, и предположил, в какие клубы попадут хоккеисты.

Российский нападающий Матвей Мичков занял лишь восьмое место — по мнению обозревателя, хоккеист будет задрафтован «Вашингтон Кэпиталз». В список также попали защитник Дмитрий Симашев, который уйдёт под 13-м номером — в «Баффало Сэйбрз»; форвард Даниил Бут, который занял 17-е место и будет задрафтован «Детройт Ред Уингз».

Рейтинг:

1. Коннор Бедард — «Чикаго Блэкхоукс»;

2. Адам Фантилли — «Анахайм Дакс»;

3. Лео Карлссон — «Коламбус Блю Джекетс»;

4. Уилл Смит — «Сан-Хосе Шаркс»;

5. Давид Рейнбахер — «Монреаль Канадиенс»;

6. Далибор Дворски — «Аризона Койотс»;

7. Райан Леонард — «Филадельфия Флайерз»;

8. Матвей Мичков — «Вашингтон Кэпиталз»;

...

13. Дмитрий Симашев — «Баффало Сэйбрз»;

...

17. Даниил Бут — «Детройт Ред Уингз».