«Моя совесть чиста». Яшкин ответил на критику чешских СМИ за игру в России

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин в своих социальных сетях отреагировал на критику чешских СМИ и болельщиков за игру в России. Кроме того, форвард прокомментировал недовольство игрой в форме с элементами милитари в честь Дня защитника Отечества.
«Я очень удивлён тем, что обо мне пишут в СМИ. То, что обо мне пишут, не имеет ко мне никакого отношения.
Есть профессии — например, врачи, пожарные или спортсмены, — которые не имеют национальных и политических взглядов. Меня удивляет, что, когда кто-то выполняет свою работу, это выдаётся за политическую позицию. Мне абсолютно нечего скрывать. Я не делаю ничего предосудительного, моя совесть чиста.
Когда меня спрашивают, как я выбираю команду, за которую буду играть, часто даже не ждут ответа. Они сами себе отвечают, что причина в деньгах или в славе. Я им говорю, что руководствуюсь исключительно профессиональным уровнем и возможностью собственного развития. Точнее, это не связано со страной, городом или конкретным клубом. Я просто иду своей дорогой.
Где-то читал, что выходил на лёд в военной форме. Но это ерунда. Я никогда не позволил бы себе присвоить то, чего не понимаю. Я не солдат. Моё появление в ней было приурочено к исторической дате события. Это наша общая история. Уважаю ли я её? Определённо, да.
Я не могу говорить о том, чего не знаю. Моя жизнь — это хоккей, я в нём ориентируюсь. Спросите меня о хоккее.
Чемпионат мира имеет для меня особое значение. Я сравнил бы это с Нобелевской премией для учёных. Независимо от времени, национальности и политической ситуации. Если вы спросите меня о моём вкусе, то да, конечно, я хотел бы принять участие в чемпионате. Это крупнейшее спортивное событие», — говорится в сообщении.
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