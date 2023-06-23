Капитан «Металлурга» прокомментировал слова Рябыкина о недопонимании с игроками клуба

Капитан и защитник «Металлурга» Егор Яковлев прокомментировал слова Дмитрия Рябыкина о недопонимании с игроками «сталеваров». Специалист в начале октября 2022 года был уволен из «Авангарда». В середине октября Рябыкин вошёл в тренерский штаб магнитогорцев и стал тренером защитников. В начале февраля 2023 года наставник был уволен уже из «Металлурга».

«Дмитрий Рябыкин говорит, что у него в Магнитогорске были недопонимания с игроками: защитники не приняли его требования? Такого, что мне оказалось что-то непривычно и необычно из его требований, не было. Рябыкин привнёс тактику Боба Хартли, это североамериканская история. Не было чего-то принципиально нового. У нас с Дмитрием Анатольевичем были рабочие отношения. Я бы не сказал, что у него с кем-то не складывалось. Да, он требовал с нас исполнять ту тактику, в которую он верил. Рябыкин имел на это право, так как эта тактика выигрывала кубки, и не только в нашей лиге.

Проблема оказалась в том, чтобы внедрить эту тактику в ходе сезона и на ходу перестроить команду на новые рельсы? Командную тактику никто не менял. Нюансы касались только игры защитников. Только игроки обороны могли испытывать дискомфорт, потому что не сталкивались раньше с такими требованиями. Было много нюансов. С этим, я считаю, полезно было столкнуться. Особенно молодым ребятам», — приводит слова Яковлева Sport24.