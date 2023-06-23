Журналист New York Post: комитет Зала славы снова пренебрежительно относится к Могильному

Журналист New York Post Ларри Брукс на своей странице в «Твиттере» прокомментировал решение Национальной хоккейной лиги не включать советского хоккеиста Александра Могильного в Зал славы.

«Спрятавшись за закрытыми дверями, комитет Зала хоккейной славы снова необъяснимым образом пренебрежительно относится к Могильному. Нет никакого рационального объяснения», — говорится в сообщении.

Напомним, Национальная хоккейная лига ввела в Зал хоккейной славы четырёх хоккеистов. В список попали три голкипера: великий вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист, легенда «Калгари Флэймз» Майк Вернон и двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» Том Баррассо, а также знаменитый нападающий Пьер Тарджон. Кроме того, в Зал славы ввели хоккеистку сборной Канады Кэролайн Уэлетт. В категорию для «создателей» попали Кен Хичкок и Пьер Лакруа.