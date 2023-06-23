«Вашингтон» не стеснялся поддерживать россиян». The Athletic — о возможном выборе Мичкова

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир рассказал, как владельцы «Вашингтон Кэпиталз» смотрят на потенциальную возможность задрафтовать российского нападающего Матвея Мичкова. «Столичные» будут выбирать под восьмым номером.

«У меня нет подозрений, что национальность Мичкова будет проблемой для «Вашингтона». Команда не стеснялась поддерживать своих российских игроков. «Кэпс» также задрафтовали Мирошниченко в июле прошлого года; Россия уже вела спецоперацию на Украине, а Мирошниченко в то время был на контракте в КХЛ. (В мае 19-летний вингер и омский «Авангард» договорились о расторжении его контракта, тем самым расчистив ему путь для подписания соглашения с «Кэпс».)», — приводит слова Эль-Башира The Athletic.