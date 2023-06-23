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Журналист ответил на вопрос, будут ли во «Флайерз» опасаться выбора Мичкова из-за Федотова

Журналист ответил на вопрос, будут ли во «Флайерз» опасаться выбора Мичкова из-за Федотова
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Журналист The Athletic Чарли О'Коннор рассказал, будут ли в «Филадельфии Флайерз» переживать из-за возможного выбора Матвея Мичкова на драфте-2023.

«Я скептически отношусь к тому, что Comcast Spectacor (владелец «Филадельфии». — Прим. «Чемпионата») наложит вето на выбор Мичкова. Они полностью согласны с видением нового генерального менеджера Даниэля Бриера по восстановлению «Флайерз», и, если Бриер придёт к ним и скажет, что Мичков — правильный выбор для «Флайерз» в данный момент, я верю, что они согласятся. Но будут ли опасения? Конечно. «Флайерз» были командой, которую сожгла ситуация с Иваном Федотовым — пока что самый яркий пример того, как российский игрок не может покинуть свою страну, чтобы переехать в НХЛ, из-за текущей геополитической ситуации. Но если Бриер и президент по хоккейным операциям Кит Джонс выступят за Мичкова, я не думаю, что Comcast отменит их решение», — приводит слова О'Коннора The Athletic.

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