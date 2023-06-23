Журналист о непопадании Могильного в Зал славы: значит, в будущем году Дацюка «прокатят»?

Журналист бостонского издания WEEI Скотт Маклафлин на своей странице в «Твиттере» прокомментировал решение НХЛ не включать российского нападающего Александра Могильного в Зал хоккейной славы. Обозреватель ответил на информацию, согласно которой такое решение приняли из-за нежелания добавлять туда игроков из России из-за политической обстановки.
«Значит, в следующем году Дацюка «прокатят»? Просто совершенно несерьёзная группа избирателей.
А с Могильным в частности — это просто отмазка, потому что его уже «прокатывали» задолго до того, как началась спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ)», — говорится в сообщении.
Напомним, Александр Могильный стал одним из первых хоккеистов, уехавших из СССР в НХЛ. Его бегство в Северную Америку многими считается событием, после которого советские и российские игроки стали массово переезжать в Национальную хоккейную лигу.
- 23 июня 2023
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