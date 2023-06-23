Дмитрий Орлов — лучший свободный агент НХЛ по версии The Score, в топ-50 — пятеро россиян

The Score составил топ-50 лучших неограниченно свободных агентов НХЛ в нынешнем межсезонье. В рейтинг попали пятеро россиян.
Лучшим в топе стал защитник Дмитрий Орлов. Шестое место занял нападающий Иван Барбашёв. Десятку замкнул форвард Владимир Тарасенко. Голкипер Семён Варламов стал 31-м, нападающий Евгений Дадонов — 37-м.
Рейтинг:
1. Дмитрий Орлов («Бостон Брюинз»);
2. Тайлер Бертуцци («Бостон Брюинз»);
3. Джей Ти Комфер («Колорадо Эвеланш»);
4. Тристан Джерри («Питтсбург Пингвинз»);
5. Райан О’Райлли («Торонто Мэйпл Лифс»);
6. Иван Барбашёв («Вегас Голден Найтс»);
7. Алекс Киллорн («Тампа-Бэй Лайтнинг»);
8. Эван Родригес («Колорадо Эвеланш»);
9. Райан Грейвз («Нью-Джерси Дэвилз»);
10. Владимир Тарасенко («Нью-Йорк Рейнджерс»);
...
31. Семён Варламов («Нью-Йорк Айлендерс»);
...
37. Евгений Дадонов («Даллас Старз»).
- 23 июня 2023
-
23:55
-
23:37
-
23:18
-
22:58
-
22:38
-
22:13
-
21:55
-
21:36
-
21:16
-
20:55
-
20:38
-
20:25
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:20
-
19:03
-
18:50
-
18:30
-
18:17
-
17:58
-
17:35
-
17:17
-
16:57
-
16:25
-
15:50
-
15:35
-
15:15
-
14:45
-
14:25
-
14:15
-
13:50
-
13:10
-
12:35
-
12:00