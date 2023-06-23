Дмитрий Орлов — лучший свободный агент НХЛ по версии The Score, в топ-50 — пятеро россиян

The Score составил топ-50 лучших неограниченно свободных агентов НХЛ в нынешнем межсезонье. В рейтинг попали пятеро россиян.

Лучшим в топе стал защитник Дмитрий Орлов. Шестое место занял нападающий Иван Барбашёв. Десятку замкнул форвард Владимир Тарасенко. Голкипер Семён Варламов стал 31-м, нападающий Евгений Дадонов — 37-м.

Рейтинг:

1. Дмитрий Орлов («Бостон Брюинз»);

2. Тайлер Бертуцци («Бостон Брюинз»);

3. Джей Ти Комфер («Колорадо Эвеланш»);

4. Тристан Джерри («Питтсбург Пингвинз»);

5. Райан О’Райлли («Торонто Мэйпл Лифс»);

6. Иван Барбашёв («Вегас Голден Найтс»);

7. Алекс Киллорн («Тампа-Бэй Лайтнинг»);

8. Эван Родригес («Колорадо Эвеланш»);

9. Райан Грейвз («Нью-Джерси Дэвилз»);

10. Владимир Тарасенко («Нью-Йорк Рейнджерс»);

...

31. Семён Варламов («Нью-Йорк Айлендерс»);

...

37. Евгений Дадонов («Даллас Старз»).