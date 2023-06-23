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Дмитрий Орлов — лучший свободный агент НХЛ по версии The Score, в топ-50 — пятеро россиян

Дмитрий Орлов — лучший свободный агент НХЛ по версии The Score, в топ-50 — пятеро россиян
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The Score составил топ-50 лучших неограниченно свободных агентов НХЛ в нынешнем межсезонье. В рейтинг попали пятеро россиян.

Лучшим в топе стал защитник Дмитрий Орлов. Шестое место занял нападающий Иван Барбашёв. Десятку замкнул форвард Владимир Тарасенко. Голкипер Семён Варламов стал 31-м, нападающий Евгений Дадонов — 37-м.

Рейтинг:

1. Дмитрий Орлов («Бостон Брюинз»);
2. Тайлер Бертуцци («Бостон Брюинз»);
3. Джей Ти Комфер («Колорадо Эвеланш»);
4. Тристан Джерри («Питтсбург Пингвинз»);
5. Райан О’Райлли («Торонто Мэйпл Лифс»);
6. Иван Барбашёв («Вегас Голден Найтс»);
7. Алекс Киллорн («Тампа-Бэй Лайтнинг»);
8. Эван Родригес («Колорадо Эвеланш»);
9. Райан Грейвз («Нью-Джерси Дэвилз»);
10. Владимир Тарасенко («Нью-Йорк Рейнджерс»);
...
31. Семён Варламов («Нью-Йорк Айлендерс»);
...
37. Евгений Дадонов («Даллас Старз»).

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