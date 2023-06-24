The Athletic — о Мичкове: «Детройт» не пугает так называемый «Русский фактор»

Журналист The Athletic Макс Бультман рассказал, как в «Детройт Ред Уингз» относятся к возможному выбору Матвея Мичкова на драфте-2023.

«Если учесть, сколько времени ушло на перестройку «Ред Уингз», вы интересуетесь, возникнут ли у владельца клуба какие-либо вопросы в ожидании ещё трёх лет, пока их премиум-пик хотя бы посетит тренировочный лагерь. Но команда взяла Дмитрия Бучельникова из той же организации (имеется в виду СКА. — Прим. «Чемпионата») во втором раунде в прошлом году, и, хотя есть разница между пиком из топ-10 и игроком второго раунда, это хороший показатель того, что их не пугает так называемый «Русский фактор». И, что, возможно, более важно, это франшиза, которая воочию убедилась, какую награду может принести риск, связанный с российскими игроками. Именно этому понятию они обязаны значительной частью своей истории. Таким образом, хотя привлекательность более быстрой окупаемости вложений может быть реальной, есть достаточно оснований полагать, что владелец будет за.

Я предполагаю, что «Детройт» выбрал бы его под девятым номером. Однако большой вопрос заключается в том, не сделает ли отсутствие времени для живой оценки слишком рискованным такой премиальный выбор. В конце концов, есть определённый момент, когда уровень таланта просто слишком высок, чтобы продолжать проходить мимо, и я думаю, что Мичков мог бы уйти под девятым номером. Но предполагаю, что сокращение времени живого наблюдения будет для них большим препятствием, чем контракт и время ожидания. И я просто не знаю, насколько большим фактором это станет в конечном итоге. Когда недавно спросил Айзермана об идее выбора игрока, которого скауты особо не наблюдали вживую, и не будет ли на это наложен запрет при использовании такого высокого драфт-пика, он просто сказал: «Может быть. А может быть, нет». Так что я скажу да, [его возьмут] просто из-за таланта, но это сложнее, чем просто вопрос времени ожидания», — приводит слова Бультмана The Athletic.