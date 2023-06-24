Эль-Башир: «Вашингтон» безоговорочно выберет Мичкова на драфте — я не сомневаюсь
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Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир рассказал, как в «Вашингтон Кэпиталз» относятся к возможному выбору Матвея Мичкова на драфте Национальной хоккейной лиги — 2023. «Столичные» будут выбирать под восьмым номером.
«Кэпиталз» безоговорочно выберут его — я не сомневаюсь. Путь возвращения «Вашингтона» обратно в плей-офф непрост. Ядро во главе с Алексом Овечкиным стареет, места под потолком зарплат мало, а проспектов для основы не хватает. Тем не менее появление потенциального первоклассного игрока, такого как Мичков, на контракте новичка, может значительно ускорить процесс. При условии, конечно, что они смогут заманить его в Северную Америку как можно раньше», — приводит слова Эль-Башира The Athletic.
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