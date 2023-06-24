Фетисов сравнил политику и хоккей: на льду проще, там всё понятно — кто свой, кто чужой
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Двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов сравнил политику и хоккей и ответил на вопрос, где ему было проще проявить себя.
«Знаете, проще играть в хоккей. Там всё понятно: кто свой, кто чужой. Ты знаешь, что там делать для победы. Я бы до сих пор играл в хоккей, да вот только физиология не позволяет», – цитирует Фетисова «Север-Медиа».
Фетисов — двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (дважды в качестве игрока и один раз в качестве тренера). Является одним из шести членов символической сборной столетия Международной федерации хоккея. Член «Тройного золотого клуба». Включён в Зал славы ИИХФ и в Зал хоккейной славы в Торонто.
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