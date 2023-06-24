В «Питтсбурге» заявили, что не планируют обменивать свой выбор в первом раунде драфта
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Президент «Питтсбурга» по хоккейным операциям Кайл Дубас сообщил, что «Пингвинз» не намерены обменивать свой выбор в первом раунде на грядущем драфте НХЛ.
«Мы должны выстраивать систему. Я не думаю, что мы будем включать такие активы – будь то Оуэн Пикеринг или выборы в первом раунде драфта – в какие-либо сделки. Если только не получим молодого игрока, способного оказать влияние уже сейчас», — цитирует Дубаса Pittsburgh Hockey Now.
«Питтсбург» имеет 14-й выбор в первом раунде драфта НХЛ — 2023.
Напомним, в прошлом сезоне «Питтсбург» не попал в плей-офф НХЛ впервые за 17 лет. Последний раз команда не участвовала в борьбе за Кубок Стэнли в сезоне-2005/2006. Тогда за клуб ещё не играл российский нападающий Евгений Малкин.
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