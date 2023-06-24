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Бедард рассказал о своём отношении к давлению СМИ и высоких ожиданиях от его игры

Бедард рассказал о своём отношении к давлению СМИ и высоких ожиданиях от его игры
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Фаворит предстоящего драфта НХЛ нападающий Коннор Бедард рассказал, как на него влияет давление со стороны СМИ и высокие ожидания от его игры.

«Очевидно, что я питаю страсть к хоккею. Ожидания меня не тяготят. У меня самого есть ожидания от себя, большие ожидания, но я не думаю, что внешний шум оказывает на меня слишком сильное влияние, когда я играю или думаю об игре», – цитирует Бедарда пресс-служба лиги.

Напомним, драфт-2023 состоится с 28 по 29 июня. Мероприятие пройдёт в Нэшвилле на домашнем стадионе команды НХЛ «Нэшвилл Предаторз». Первым на драфте будет выбирать «Чикаго», который с высокой долей вероятности остановит свой выбор на Бедарде.

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