Защитник Иван Проворов впервые примерил майку «Коламбуса»
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Российский защитник Иван Проворов впервые примерил майку своего нового клуба — «Коламбуса». Напомним, «Флайерз» обменяли Проворова в «Коламбус» в трёхсторонней сделке с участием «Лос-Анджелеса». Пенсильванцы в итоге получили трёх игроков и три пика, в том числе общий 22-й выбор на драфте НХЛ — 2023.
Проворов в 82 матчах регулярного сезона-2022/2023 Национальной хоккейной лиги набрал 27 (6+21) очков при показателе полезности «-17».
Ранее Проворов заявил, что стиль игры «Коламбуса» ему подходит, ведь в команде много отличных игроков, много талантов, хоккеистов, которые могут создавать моменты и играть с шайбой.
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