«Вообще фрукт непонятный». Кожевников назвал худшего легионера КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал нападающего «Салавата Юлаева» Джоша Хо-Сэнга худшим легионером прошедшего сезона КХЛ.

«Худший и слабейший легионер прошедшего сезона КХЛ? Вот этот уфимский с двойной фамилией… Хо-Сэнг. Вообще не понятно, как он здесь оказался. Потом он часто болел. Вообще фрукт непонятный. Откуда он, зачем, почему? Не то что я удивлялся, но было понятно, что парень не туда попал. Он не соответствует уровню КХЛ», — цитирует Кожевникова Legalbet.

Напомним, уфимский клуб в текущее межсезонье подписал новый контракт с Хо-Сэнгом на следующий сезон КХЛ. Срок соглашения рассчитан на один год. На счету нападающего одна результативная передача в первом матче регулярного чемпионата со СКА.