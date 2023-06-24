Нападающий «Северстали» рассказал, в чём феномен успеха команды в прошедшем сезоне

Нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко рассказал, в чём причины хорошего выступления череповецкой команды в прошлом сезоне КХЛ. Напомним, «Северсталь» уступила в первом раунде плей-офф будущему чемпиону ЦСКА в семи матчах.
«Сезон для команды прошёл на твёрдую четвёрку, чуть-чуть не хватило перейти на новый уровень. В начале, правда, был небольшой спад, но мы его преодолели и начали показывать тот хоккей, который от нас ждал зритель и болельщики. Феномен успеха нашей команды в прошедшем сезоне — это хороший коллектив и слаженная командная работа.
Что можно сказать по будущему сезону? Команда у нас и так была молодая. Меня не пугает, что пришло много молодых ребят. Что касается игры — нас ждёт что-то новое и интересное. По будущему сезону? Поживём — увидим, загадывать не буду!» — цитирует Пилипенко пресс-служба «Северстали».
Напомним, по окончании сезона «Северсталь» покинул главный тренер Андрей Разин. На этом посту его заменил бывший помощник тренера «Торпедо» Андрей Козырев.
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