В «Вашингтоне» поделились мнением о российском нападающем Матвее Мичкове перед драфтом

Помощник генерального менеджера «Вашингтон Кэпиталз» Росс Махоуни, также отвечающий за решения команды на драфте, поделился мнением о российском нападающем Матвее Мичкове.
«Интересный игрок. Когда ему было 15 лет на турнире до 18 лет в Далласе, за ним и Бедардом было очень интересно наблюдать. На Кубке Глинки/Гретцки, кажется, у него было восемь голов и пять передач в пяти матчах. Если ты забиваешь три или четыре гола на турнире Глинки, у тебя всё хорошо. Так что, когда у тебя 13 очков в пяти встречах, это больше двух очков за матч.
Между Мичковым и Бедардом много общего. Они оба ростом около 175 см и около 82 кг. Они оба динамичные бомбардиры. Очень жаль, что Мичков не смог сыграть на молодёжном чемпионате мира и показать себя так, как это сделал Бедард, но такова уж ситуация. Но я вижу много общего", — приводит слова Махоуни The Athletic.
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