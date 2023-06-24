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В «Вашингтоне» поделились мнением о российском нападающем Матвее Мичкове перед драфтом

В «Вашингтоне» поделились мнением о российском нападающем Матвее Мичкове перед драфтом
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Помощник генерального менеджера «Вашингтон Кэпиталз» Росс Махоуни, также отвечающий за решения команды на драфте, поделился мнением о российском нападающем Матвее Мичкове.

«Интересный игрок. Когда ему было 15 лет на турнире до 18 лет в Далласе, за ним и Бедардом было очень интересно наблюдать. На Кубке Глинки/Гретцки, кажется, у него было восемь голов и пять передач в пяти матчах. Если ты забиваешь три или четыре гола на турнире Глинки, у тебя всё хорошо. Так что, когда у тебя 13 очков в пяти встречах, это больше двух очков за матч.

Между Мичковым и Бедардом много общего. Они оба ростом около 175 см и около 82 кг. Они оба динамичные бомбардиры. Очень жаль, что Мичков не смог сыграть на молодёжном чемпионате мира и показать себя так, как это сделал Бедард, но такова уж ситуация. Но я вижу много общего", — приводит слова Махоуни The Athletic.

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