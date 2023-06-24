Владимир Тарасенко поиграл в теннис на грунте во время отпуска
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко активно проводит отпуск.
В своих социальных сетях хоккеист выложил видео, на котором играет в теннис. Примечательно, что форвард проводит тренировку на грунте.
Напомним, у 31-летнего нападающего подходит к концу контракт с «Рейнджерс». В ходе сезона-2022/2023 Тарасенко был обменян впервые в жизни — из «Сент-Луис Блюз».
В завершившемся регулярном чемпионате российский нападающий принял участие в 69 матчах, в которых записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на счету Владимира три гола и результативная передача в семи встречах. В первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» в серии проиграли «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 3-4.
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