Владимир Тарасенко поиграл в теннис на грунте во время отпуска

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко активно проводит отпуск.

В своих социальных сетях хоккеист выложил видео, на котором играет в теннис. Примечательно, что форвард проводит тренировку на грунте.

Напомним, у 31-летнего нападающего подходит к концу контракт с «Рейнджерс». В ходе сезона-2022/2023 Тарасенко был обменян впервые в жизни — из «Сент-Луис Блюз».

В завершившемся регулярном чемпионате российский нападающий принял участие в 69 матчах, в которых записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на счету Владимира три гола и результативная передача в семи встречах. В первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» в серии проиграли «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 3-4.