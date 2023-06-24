Матвей Мичков прибыл в Северную Америку в преддверии драфта НХЛ — 2023

Российский нападающий СКА Матвей Мичков прибыл в Северную Америку в преддверии драфта Национальной хоккейной лиги — 2023. Форвард выложил фото из Нью-Йорка в свои социальные сети.

Фото: Социальные сети Матвея Мичкова

Ранее появилась информация, согласно которой Мичков отказывался общаться со скаутами клубов НХЛ, приезжавшими в Россию для преддрафтового интервью. Позже стало известно, что нападающий СКА всё же пообщается с представителями команд, которые будут выбирать в топ-10.

Напомним, драфт-2023 состоится с 28 по 29 июня. Мероприятие пройдёт в Нэшвилле на домашнем стадионе команды НХЛ «Нэшвилл Предаторз». Мичков по-разному котируется у журналистов: кто-то называет его уверенным топ-2, а кто-то считает, что россиянин может уйти даже ниже 10-го места.