В «Вашингтоне» прокомментировали игру Коннора Бедарда

Помощник генерального менеджера «Вашингтон Кэпиталз» Росс Махоуни, также отвечающий за решения команды на драфте, поделился мнением о канадском нападающем Конноре Бедарде.

«Ох, боже. За этим игроком интересно наблюдать. Он всегда преуспевал, играя с хоккеистами своей возрастной категории или старше. Когда ему было 15 лет, у нас в Техасе проходил чемпионат мира среди юношей до 18 лет. Это означало, что почти всем игрокам было 17, а ему — 15. Но он доминировал. А ещё посмотрите, что он сделал на молодёжном чемпионате мира в 17 лет, когда большинству игроков было по 19. Это одно из лучших выступлений, которые я когда-либо видел на МЧМ — а я был примерно на 30 этих турнирах. Даже если бы он сделал то, что сделал, будучи 19-летним, вы бы сказали: «Вау, это невероятно». А он сделал это в 17 лет. Было довольно необычно наблюдать за этим.

Он кажется очень преданным хоккею молодым человеком, поскольку хочет быть лучшим. И, судя по всей домашней работе, которую мы проделали, изучая его, он так же предан игре вне льда, как и на льду.

Он развился в этом аспекте. Само по себе давление, которое сопровождает это… Я думаю, что на каждый матч после МЧМ билеты были полностью распроданы или близки к этому. Имею в виду, что все приходили посмотреть, как играет этот молодой человек, и, чёрт возьми, он всегда отвечал на этот запрос. Сомневаюсь, что люди когда-либо уходили с арены разочарованными. Я уверен, что все они уходили, говоря: «Вау! Ничего себе! Это действительно нечто», — приводит слова Махоуни The Athletic.