«Вашингтон» хочет подняться выше на драфте-2023, клуб нацелился на Мичкова — Паньотта

«Вашингтон Кэпиталз» ищет варианты улучшения своей позиции на драфте-2023, сообщает североамериканский обозреватель The Fourth Period Дэвид Паньотта на своей странице в «Твиттере».
«Поскольку до драфта НХЛ осталось пять дней, «Вашингтон» изучает способы подняться с восьмого места в общем списке. «Филадельфия» надеется получить ещё один драфт-пик первого раунда, «Сент-Луис» продолжает раздумывать над будущем своих 25-го и 29-го пиков, а «Торонто» ищут способы обменять 28-й драфт-пик для получения немедленной подмоги.
«Вашингтон» нацелился на Мичкова, они могут попытаться обойти «Флайерз», чтобы заполучить Матвея. «Аризона», возможно, захочет пойти навстречу «Кэпс», если будут выгодные условия», – добавил журналист", — говорится в сообщении.
Напомним, драфт-2023 состоится с 28 по 29 июня. Мероприятие пройдёт в Нэшвилле на домашнем стадионе команды НХЛ «Нэшвилл Предаторз».
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