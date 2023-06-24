Экс-игрок «Тампы»: Могильный абсолютно заслуживает быть в Зале хоккейной славы

Бывший хоккеист «Тампа-Бэй Лайтнинг» Майк Вернас на своей странице в «Твиттере» прокомментировал невключение российского нападающего Александра Могильного в Зал славы.

«Могильный был одним из моих любимых игроков в детстве. Он абсолютно заслуживает быть в Зале хоккейной славы», — говорится в сообщении.

Отметим, что канадец был задрафтован в 2004 году в седьмом раунде под общим 201-м номером.

Напомним, в Зал славы в 2023 году ввели четверых хоккеистов: вратарей Хенрика Лундквиста, Майка Вернона и Тома Баррассо, а также нападающего Пьера Тарджона. Помимо хоккеистов, там оказались хоккеистка сборной Канады Кэролайн Уэллетт, а также «создатели» Кен Хичкок и Пьер Лакруа. Александр Могильный стал одним из первых хоккеистов, уехавших из СССР в НХЛ. Его бегство в Северную Америку многими считается событием, после которого советские и российские игроки стали массово переезжать в Национальную хоккейную лигу.